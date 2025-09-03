Среда, 3 сентября, 2025
Рязань
Общество

Семья с двумя детьми-инвалидами попросила Бастрыкина помочь решить жилищные проблемы

Анастасия Мериакри
Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав семьи с двумя детьми-инвалидами в городе Кораблино Рязанской области.

К Бастрыкину обратилась жительница Рязанской области, воспитывающая двоих детей-инвалидов. Они проживают в малогабаритной комнате общежития 1968 года постройки на улице Школьной города Кораблино. В доме изношены коммуникации, было возгорание, при этом здание не признают аварийным. Семья четыре года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, однако его не получила. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении жилищных прав семьи. Результаты на контроле ведомства.

