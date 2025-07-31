Семерых иностранцев, нарушивших закон, отправили из РФ рязанские полицейские

Сотрудники УМВД России по Рязанской области провели процедуры депортации и выдворения семи иностранных граждан, нарушивших уголовное или административное законодательство Российской Федерации.

Шестеро выходцев из стран Средней Азии и Закавказья были депортированы после отбывания наказания за совершённые преступления: кражи, организацию незаконной миграции, неправомерный оборот средств платежей, использование поддельных документов.

В отношении каждого из них было принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации. До момента выдворения нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Ещё один гражданин страны Средней Азии был выдворен по решению суда за нарушение правил въезда и пребывания на территории России.

Все иностранные граждане были доставлены сотрудниками полиции и судебными приставами в аэропорт «Домодедово», откуда вылетели в страны своей гражданской принадлежности за собственный счёт.