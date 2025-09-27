Семь муниципалитетов Рязанской области получат гранты в общую сумму 10 млн рублей

На заседании комиссии при губернаторе Рязанской области, которое провел первый заместитель председателя правительства Денис Боков, стало известно о выделении грантов семи муниципальным образованиям региона. Общая сумма поддержки составит 10 миллионов рублей.

Члены комиссии обсудили результаты мониторинга эффективности работы местных органов самоуправления за 2024 год. Представители министерств региона представили данные по ключевым показателям, оценивающим деятельность муниципалитетов в различных сферах. Учитывались результаты в таких областях, как экономика, управление, строительство жилья, ЖКХ, энергосбережение, образование, культура и спорт.

Денис Боков подчеркнул важность оценки эффективности работы муниципалитетов, которая проводится в соответствии с указом президента России.

«Ежегодно проводим мониторинг и формируем рейтинг муниципальных образований. Оцениваем именно динамику в течение года, которую продемонстрировал каждый муниципальный округ», — сказал Денис Боков.

По итогам комплексной оценки были выбраны семь муниципальных образований, которые получат гранты из областного бюджета. Среди них Кораблинский округ, город Скопин, Александро-Невский, Сапожковский, Сараевский, Шиловский и Кадомский районы. Общая сумма грантов составит 10 миллионов рублей.