Сбежали из Абхазии через 7 часов: семья рассказала о своем самом ужасном отпуске

Алексей Самохин
Изображение от freepik
Новости России

Сбежали из Абхазии через 7 часов: семья рассказала о своем самом ужасном отпуске

Российские туристы снова недовольны отпуском в Абхазии. Одна из семей, планировавшая отдохнуть на курорте десять дней, уехала уже через семь часов после приезда, так и не дождавшись утра. Об этом пишет ОСН

Что не понравилось туристам в Абхазии?

Дороги и такси. По словам отдыхающих, состояние дорог на курорте плачевное, а местные таксисты намеренно завышают цены.

Грязные пляжи. Туристы были разочарованы состоянием пляжей. Они пожаловались на грязь и полное отсутствие базовых удобств: кабинок для переодевания, туалетов и урн.

Жильё. Семья заплатила 4000 рублей за сутки проживания в номере, который, по их мнению, абсолютно не соответствовал заявленной стоимости. По словам туристов, хозяйка вела себя грубо и неприветливо. 

«Дорога до моря вся разбитая, идти страшно. Хозяйка не проявила гостеприимства, общалась грубо, будто с рынка 90-х», — поделились они впечатлениями.

Кафе и сервис. Недовольство вызвали также местные кафе. Цены на блюда, по словам туристов, оказались слишком высокими, а качество обслуживания — крайне низким.

