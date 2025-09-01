Любителей отдыха на Черноморском побережье ждет приятный сюрприз: в сентябре и октябре цены на отпуск станут значительно ниже, чем летом. По данным туроператора «Алеан», стоимость туров в бархатный сезон упадет на 10–40%. Об этом пишет «Лента.ру».

Где можно отдохнуть по самым выгодным ценам?

Российские курорты

Отдохнуть в Сочи во второй половине сентября можно за 44 тысячи рублей на двоих за неделю. В эту сумму входит проживание в отеле с подогреваемым бассейном и питанием по системе «полный пансион». Самые бюджетные варианты, по словам экспертов, можно найти в Лазаревском районе.

В Геленджике отдых в отеле с трехразовым питанием и бассейном будет стоить от 43 тысяч рублей на двоих за тот же срок. В Туапсе можно найти варианты от 37,8 тысячи рублей, а в Анапе — от 29 тысяч рублей.

Отпуск на курортах Крыма в отеле с бассейном и «полным пансионом» обойдется от 34,4 тысячи рублей на двоих за неделю.

Абхазия

Для тех, кто предпочитает Абхазию, цена за недельный отдых с «полным пансионом» начинается от 38,5 тысячи рублей на двоих.

Цены на «все включено»

Эксперты также назвали стоимость отдыха по системе «все включено»:

Анапа — от 32,2 тысячи рублей

— от Крым — от 62,6 тысячи рублей

— от Абхазия — от 68 тысяч рублей

— от Геленджик — от 72 тысяч рублей

— от Сочи — от 84 тысяч рублей

Как видим, сентябрь и октябрь — идеальное время для тех, кто хочет сэкономить и насладиться теплым морем без летней суеты.