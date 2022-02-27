Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме

На воскресенье, 27 февраля, платежные сервисы Сбербанка работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба банка.

- Реклама -

Оплаты проходят как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы. В том числе клиенты банка могут использовать Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

По данным пресс-службы, не видно сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом».

В пресс-релизе отмечается, что Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами.