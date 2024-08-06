Вторник, 6 августа, 2024

С начала годы специалисты газовых служб отработали порядка 3000 аварийных заявок

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gazprom_ryazan

В Рязанской области специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» отработали порядка 3000 аварийных заявок. Об этом сообщается в группе «Газпром межрегионгаз Рязань»

Отмечается, что самыми частыми причинами вызова становился запах газа в квартире и подъезде. В таких случаях специалисты выезжали на месте, выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании и другие поломки.

Запах газа — причина к немедленному вызову специалистов газовой службы, отмечается в посте. Позвонить в аварийно-диспетчерскую службу можно по телефону 04, с мобильного – 104.

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