С начала года газовики выявили 650 опасных нарушений в домах рязанцев

С начала 2024 года специалисты «Рязаньгоргаз» за различные нарушения отключили 650 газовых приборов в домах рязанцев, 53 из них — за самовольные подключения к сети газопотребления. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Газовики проверили более 150 тысяч квартир и частных домовладений, что позволило вовремя выявить и устранить неисправности.
Одно из самых опасных нарушений — самовольная замена и ремонт газовых приборов. Непрофессиональные действия могут привести к утечке газа или нарушению тяги в дымовых и вентиляционных каналах, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов всего дома.
Также причинами приостановки газоснабжения стали отсутствие тяги, разукомплектованность оборудования, нарушения работы автоматики безопасности, неисправности устаревших газовых приборов, не подлежащих ремонту.