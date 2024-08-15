Четверг, 15 августа, 2024

С начала года газовики выявили 650 опасных нарушений в домах рязанцев

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Pxhere

С начала 2024 года специалисты «Рязаньгоргаз» за различные нарушения отключили 650 газовых приборов в домах рязанцев, 53 из них — за самовольные подключения к сети газопотребления. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Газовики проверили более 150 тысяч квартир и частных домовладений, что позволило вовремя выявить и устранить неисправности.

Одно из самых опасных нарушений — самовольная замена и ремонт газовых приборов. Непрофессиональные действия могут привести к утечке газа или нарушению тяги в дымовых и вентиляционных каналах, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов всего дома.

Также причинами приостановки газоснабжения стали отсутствие тяги, разукомплектованность оборудования, нарушения работы автоматики безопасности, неисправности устаревших газовых приборов, не подлежащих ремонту.

«Наша главная задача — обеспечить безопасное газоснабжение потребителей. Поэтому напоминаем, что самовольный ремонт и замена оборудования могут привести к взрыву газовоздушной смеси или отравлению угарным газом», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

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