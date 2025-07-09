Днём в среду, 9 июля, с Борковского карьера в Рязани унесли мужчину на носилках. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидца, на месте находились сотрудники полиции. Носилки погрузили в машину скорой помощи.

— Судя по кадрам от подписчиков, участниками происходящего вновь стали арабы, — пишет автор поста.

Ранее появилась информация о том, что в Третьем Борковском карьере утонул иностранец. По неофициальным данным, это был студент, приехавший в Рязань из Египта.