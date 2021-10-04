В минувшие выходные, 2 и 3 октября, Рязанский театр для детей и молодёжи открыл 84-й сезон премьерой спектакля «Идиот» в постановке режиссёра Натальи Лапиной. К истории князя Мышкина, рассказанной Ф.М. Достоевским, неоднократно обращались режиссёры театра и кино во всём мире. Но можно с уверенностью сказать, что и версия Натальи Лапиной займёт среди них достойное место. Тем более, что другие спектакли этого режиссёра – «Танец Дели», «Яр», «Детство 45-53: а дальше будет счастье» – уже много лет с успехом идут на сцене Театра на Соборной.

Постановку «Идиот» можно назвать классической. Герои сохраняют все те черты, идеи и мотивации, которыми их наделил Достоевский, переживают те же чувства и совершают те же поступки, что и описаны в романе. Можно только догадываться о том, как непросто было вместить всё многообразие сюжетных линий, характеров и образов в единое сценическое и временное пространство. Но и актёрам, и режиссёру это удалось. Все три с половиной часа, что идёт спектакль, зритель ни на минуту не отвлекается от происходящего.

Сценическое решение довольно лаконично. Мы не видим Петербурга, Павловска, вокзала, парка, квартиры Иволгиных или флигеля Лебедева, но всегда понимаем, где происходит действие. В спектакле используется приём передачи авторской речи словами действующих лиц. Они сами рассказывают зрителю о том, где происходит действие, что было до того, как герои вышли на сцену, какими мотивами они руководствовались, и чем закончилась та или иная сюжетная линия после того, как сменилась мизансцена.

Ещё одной яркой краской, оттеняющей портреты героев, стали лестницы. На сцене их – великое множество: широких и узких, головокружительно высоких и совсем небольших, в две–три ступени, с перилами и без. И они говорят не только и не столько о социальном статусе действующих лиц, сколько об их отношении к себе и окружающим. Так, генеральша Епанчина, принимая князя Мышкина впервые, восседает высоко, как на троне, ему же отводят место лишь у подножия её помоста. Но поговорив с ним, Лизавета Прокофьевна понимает, что Лев Николаевич не опасен, и решает его приблизить к себе в прямом и переносном смысле. А вот Варвара Иволгина и Тоцкий почти всегда говорят и действуют «свысока».

Очень точно подобраны актёры на роли главных героев. Князь Мышкин в исполнении Николая Реброва – и обаятельный молодой человек, и трогательный беззащитный ребёнок, и сильный мужчина, способный защитить женщину, и «рыцарь бедный», далекий от реалий современного жестокого мира.

Образ Настасьи Филипповны воплотила Марина Заланская. Она одинаково ярко и убедительно предала всё то, что уживалось в душе этой прекрасной и несчастной женщины. Это и обольстительная роковая красавица, ломающая судьбы, и хрупкая недолюбленная девочка, которая больше нуждалась в нежной отеческой заботе, чем в тех безумных страстях, которые предлагали ей мужчины.

Отдельно хочется отметить дебют Ильи Талеева. Его Лебедев настолько услужлив и бесхребетен, насколько хитер и коварен. Он всегда в поклоне, всегда на полусогнутых, но это тот случай, когда «самоунижение паче гордости грех», веди именно «при его содействии» творятся все козни и закручиваются все интриги.

Костюмы героев этого спектакля не выдержаны в стиле XIX века. Здесь и пышные юбки, и длинные платья, и джинсы, и лосины. Но восприятию это не мешает. Скорее наоборот, лишний раз подчёркивает актуальность романа Достоевского.















Фото взяты из соцсетей Театра на Соборной

В следующий раз увидеть спектакль «Идиот» можно будет в ноябре. Постановка рассчитана на зрителей старше 16 лет.