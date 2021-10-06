Компания Wildberries начинает строительство логистического центра под Рязанью

6 октября в представительстве Рязанской области в Москве Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта компании на территории региона. Ориентировочный объем инвестиций составит 8 млрд рублей.

Речь идет о начале строительства во II квартале 2022 года на территории индустриального парка «Рязанский» в Рыбновском районе Центра обеспечения омниканальной торговли. Предполагаемые сроки ввода объекта в строй – III квартал 2023 года. В соответствии с подписанным соглашением, ориентировочный объем инвестиций – 8 млрд рублей. Инвестпроект предусматривает создание 5000 новых рабочих мест.

Это будет огромное по нашим меркам предприятие, — сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. — Синергетический эффект от прихода Wildberries в регион будет очень серьёзных и колоссальным в первую очередь для наших предприятий. Wildberries — это серьёзная логистическая площадка, которая подтягивает не только тех, кто сейчас может что-то произвести и продать, но и тех, кто сможет это делать в перспективе. На территории Рязанской области развивается торговля, локальные производители активно выходят в онлайн. По итогам 9 месяцев 2021 г. число предпринимателей из региона, реализующих свою продукцию через Wildberries, выросло в 5 раз год к году до 1 650, а их продажи увеличились на 167% год к году до 1,9 млрд рублей. Мы надеемся, что открытие нового логистического комплекса позволит оказать поддержку местному бизнесу и в целом повысит уровень жизни в регионе благодаря созданию новых рабочих мест, – рассказала Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries

Wildberries – один из крупнейших онлайн-ритейлеров, ключевым ассортиментом которого является одежда, обувь и аксессуары – более 80 тыс. брендов. Помимо России компания представлена в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Польше. По данным аналитического агентства Data Insight (2020 г), Wildberries в течение трех лет являлся крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж с ежедневным полуторамилионным потоком заказов

Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 180 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Пять лет подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по посещаемости по данным SimilarWeb. Сама Татьяна Бокальчук вошла в список 15 богатейших россиян.

Индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» площадью 559 га – активно развивающаяся территория для размещения резидентов. В настоящее время свою готовность строить там свои производственные площадки проявили 14 инвесторов. По факту завершения создания индустриального парка предполагается, что совокупно на его предприятиях-резидентах будет создано более 2,5 тысяч рабочих мест.