Рязанцы могут почувствовать себя известными КВНщиками

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Рязанцам предлагают почувствовать себя известными КВНщиками. Такая возможность выпадет каждому желающему 7 августа на Первом музыкальном кубке губернатора Рязанской области по КВН.

Перед началом фестиваля рядом с Зелёным театром будет работать фотозона с изображением участников известной команды «Триод и Диод». Кстати, именно эта команда станет специальным гостем фестиваля.

Делайте забавные фото и выкладывайте в свои социальные сети с хештегом #КВНРязаньАвгуст. Лучшие снимки мы разместим на сайте 7info.ru.

Напомним, Первый музыкальный кубок губернатор Рязанской области по КВН состоится в Зелёном театре ЦПКиО в 19.00. Билеты вы можете приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.