22.3 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

Рязанцы могут почувствовать себя известными КВНщиками

7info7
Рязанцы могут почувствовать себя известными КВНщиками
- Advertisement -

Рязанцам предлагают почувствовать себя известными КВНщиками. Такая возможность выпадет каждому желающему 7 августа на Первом музыкальном кубке губернатора Рязанской области по КВН.

Перед началом фестиваля рядом с Зелёным театром будет работать фотозона с изображением участников известной команды «Триод и Диод». Кстати, именно эта команда станет специальным гостем фестиваля.

Делайте забавные фото и выкладывайте в свои социальные сети с хештегом #КВНРязаньАвгуст. Лучшие снимки мы разместим на сайте 7info.ru.

Напомним, Первый музыкальный кубок губернатор Рязанской области по КВН состоится в Зелёном театре ЦПКиО в 19.00. Билеты вы можете приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]