Жителя Касимова будут судить за угрозу убийством и применение насилия к полицейскому

В Касимове 33-летнего местного жителя будут судить по обвинению в двух преступлениях: угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



В марте 2019 года нетрезвого обвиняемого доставили за совершение мелкого хищения в участковый пункт полиции города Касимова. Когда участковый составлял протокол, задержанный несколько раз ударил его по лицу. Позднее также выяснилось, что дебошир угрожал убить свою жену, угрожая ей кухонным ножом.



Уголовное дело в отношении мужчины передано для рассмотрения в суд.

