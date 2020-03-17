Житель Рязани рассказал об избиении из-за жалоб на капремонт

Житель Рязани Дмитрий Исраилов рассказал о том, что был избит сотрудником компании «Строй-Инжиниринг». Информация об этом появилась в паблике Новости Рязани ВКонтакте.



Дмитрий живёт в доме №7 корпус 1 на улице Черновицкой. Там делался капремонт. Исраилов сам занимается строительными работами, качеством ремонта он остался недоволен. Рязанец начал жаловаться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, там ему дали телефон ООО «Строй-Инжиниринг». Именно эта фирма, по информации Дмитрия, занималась контролем за качеством работ.



Сотрудников компании Исраилов в доме не видел. Вчера же он оставил комментарий в соцсети, который не понравился сотруднику ООО «Строй-Инжиниринг». Он приехал в дом и избил Исраилова.



У Дмитрия серьёзные травмы – переломы, сотрясение мозга. Он зарегистрировал их в больницах, после этого собирается подать заявление в полицию.

