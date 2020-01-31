За полтора года Рязанская область потеряла 14 позиций в рейтинге командных игровых видов спорта

Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» представили 14-й рейтинг командных игровых видов спорта в России.



Рейтинг публикуется с 2013 года дважды в год летом и зимой. При его составлении учитываются результаты выступлений команд субъектов федерации в футболе и мини-футболе, хоккее с шайбой, с мячом и на траве, баскетболе, волейболе, гандболе, мини-футболе, регби и водном поло.



В январском рейтинге Рязанская область занимает 45-е место (6490 очков) . В июльском рейтинге регион занимал 44-е место (4400 очков). Наибольшего роста по сравнению с 13-м рейтингом добились футболисты – 32-33 места в рейтинге, по сравнению с 44-45. Хоккеисты потеряли 5 мест – 26 вместо 21 в июле. Волейболистки Рязани поднялись с 43 на 39-м место. При этом мини-футбол (22 место) и баскетбол (29-31 места) в рейтинг очков не принесли вовсе: МФК «Элекс-Фаворит» и БК «Рязань» перешли на любительский уровень.



Ещё хуже ситуация обстоит, если сравнивать результаты с результатами 11-го рейтинга (1 июля 2018 года). Тогда Рязанская область занимала в рейтинге 31-е место, набрав 9430 очков. Футболисты и футболистки тогда принесли в копилку 6060 очков, хоккеисты – 2500, баскетболисты – 900, волейболистки – 360 и мини-футбол 160.

