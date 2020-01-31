В Рязани презентовали пилотную версию сайта «Книга памяти Рязанской области»

В пятницу, 31 января, в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошла презентация пилотной версии сайта «Книга памяти Рязанской области». Над созданием проекта трудилась группа волонтеров из 250 человек, и работа велась на протяжении всего нескольких месяцев.

В основе сайта лежат девять томов «Книги памяти Рязанской области» и 13 томов собрания «Солдаты Победы». Первую электронную версию создал рязанец Константин Иванищев еще в 2007 году. Однако новая версия более удобна в использовании.

– Сегодня появилась возможность многие факты биографии участников Великой Отечественной войны уточнить, проверить и сделать достоянием гласности всего читающего сообщества. Поэтому проект направлен на то, чтобы сохранить для ныне живущих и будущих поколений уточненную версию «Книги памяти» и книги «Солдаты Победы», – отметила директор областной библиотеки имени Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

На сайте есть поиск информации и возможность обратной связи, то есть желающие могут предлагать свою информацию, подкреплённую документами.

Полная версия сайта, по словам Натальи Гришиной, будет представлена в апреле этого года. И если сейчас на сайте представлено около 78 тысяч имён рязанцев, которые погибли за Родину или вернулись после войны домой, то в конечной версии сайта будет более 320 тысяч имен.