Сегодня, 27 сентября отмечается всемирный день туризма. С путешествиями у людей связано много приятных воспоминаний и ярких эмоций. Фотографии из отпуска в социальных сетях стали обязательным сопровождением любой поездки. А официально праздник начали отмечать в 1979 году. Современных гаджетов тогда не было, но путешествия стали популярными, а фотографии любимых мест появлялись не так быстро, но являлись украшением семейных альбомов. Идея утверждения праздника принадлежит испанцам, что совсем неудивительно. Испания является одной из самых посещаемых туристами европейских стран.

В нашей стране этот день начали праздновать 36 лет назад, в 1983 году. Учитывая любовь рязанцев к путешествиям мы, совместно с нашими партнёрами и друзьями, туристическим агентством «МК-Тревел» запустили спецпророект «Туристу на заметку».

И, конечно, сегодня мы поздравляем директора компании «МК-Тревел» Марию Кокорину, директора офиса в ТЦ «Премьер» Наталью Матвееву и ведущую нашей рубрики Викторию Коненкову. Дорогие девушки – вы волшебницы, дарящие людям новые эмоции, ощущения, цвета, вкусы, запахи. Желаем вам клиентов, которые оценят ваш труд, услышат ваши предостережения, будут следовать рекомендациям и привозить из путешествий позитивные эмоции.