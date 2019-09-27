В выходные рязанцы смогут бесплатно увидеть музыкальный спектакль и цирковое представление

В ближайшие выходные в ТРЦ «М5 Молл» в рязани можно будет увидеть музыкальный спектакль для детей и выступление артистов знаменитой цирковой труппы Тамерлана Нугзарова. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.



В субботу, 28 сентября, на сцене ТРЦ «М5 Молл» артисты Тульского ТЮЗа покажут спектакль по пьесе Михаила Новакова «Три Красные Шапочки в красных тапочках». В нём рассказывается о повзрослевшей Красной шапочке, которую ждёт новая опасность.



Будут даны два спектакля – в 13.30 и 16.30. Рекомендованный возраст зрителей – 6+.



А в воскресенье, 29 сентября, в 17.30 в зоне Трёх фонтанов начнётся представление артистов цирковой труппы Тамерлана Нугзарова с программой «Легенда о любви». Зрителей ждут выступления жонглёров, четвероногих звёздочек манежа и весёлых клоунов.



Вход на оба мероприятия – свободный.

