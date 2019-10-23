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В Старожилове в преддверии 30-й годовщины МЧС посадили 30 туй

В среду, 23 октября, в рамках акции «30 добрых дел» в посёлке Старожилово, на улице Толстого посадили 30 туй. Акцию приурочили к 30-летию МЧС России, которое будет отмечаться в следующем году. 

Ранее в этом месте обустроили пешеходные дорожки и благоустроили зону отдыха.

В посадке деревьев принял участие начальник ГУ МЧС России по Рязанской области генерал-майор Сергей Филиппов.

– Я очень рад присоединиться к этой акции, – заявил Филиппов. – Вдвойне приятно, что скоро у жителей посёлка появится новое место, где они смогут отдохнуть и полюбоваться ухоженной территорией.

Глава администрации Старожиловского района Александр Татарников рассказал, что деревья высадили в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». 

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