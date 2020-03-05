В Ряжском районе судьи вынесли приговор бывшей начальнице почтового отделения. Суд признал её виновной в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



Следователи установили, что Д. организовала преступную группу для хищения денег. Совместно со своей сотрудницей она похитила за пару лет в общей сложности более 16 миллионов рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.



Уголовное дело в отношении сотрудницы почты прекратили в связи с её смертью. Д. суд признал виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, ей придётся выплатить более 16 миллионов рублей Почте России в счёт погашения ущерба.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

