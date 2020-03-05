На главную Новости Рязани

В Ряжском районе начальница почтового отделения похитила 16 миллионов рублей

В Ряжском районе судьи вынесли приговор бывшей начальнице почтового отделения. Суд признал её виновной в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следователи установили, что Д. организовала преступную группу для хищения денег. Совместно со своей сотрудницей она похитила за пару лет в общей сложности более 16 миллионов рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении сотрудницы почты прекратили в связи с её смертью. Д. суд признал виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, ей придётся выплатить более 16 миллионов рублей Почте России в счёт погашения ущерба. 

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Фролова отмечает 30-летие деятельности в сфере культуры

Культура
Елена Петровна Фролова работает в сфере культуры 30 лет, из них 18 лет – директором Муниципального культурного центра города Сасово.
Узнать больше

В Ряжском районе начальница почтового отделения похитила 16 миллионов рублей

Новости Рязани
В ходе следствия и суда было установлено, что Д. организовала преступную группу для хищения денег. Совместно со своей сотрудницей она похитила за пару лет в общей сложности более 16 миллионов рублей.
Узнать больше

Во время утреннего рейда в Рязани сотрудники ГИБДД выявили массу нарушений

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Статистика по коронавирусу меняется ежечасно

Новости медицины
В четверг, 5 марта в редакции РИА «7 новостей» прошёл круглый стол, посвящённый возникновению, изучению и профилактике коронавируса – болезни, которая распространяется очень быстро....
Узнать больше

Рязанская филармония отметила день рождения оперой «Кармен»

Культура
В среду, 4 марта, Рязанская областная филармония отметила свой 81-й день рождения. Для зрителей в этот вечер был приготовлен необычный сюрприз: рязанцы смогли услышать...
Узнать больше

Сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН откроется грандиозным концертом

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН объявляет об открытии сезона 2020 года. Уже 2 апреля в Рязанском дворце молодёжи состоится грандиозный концерт, на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Красивая улыбка за 40 минут. В «Альфа-стоматологии» проводят имплантацию зубов по современным технологиям

Акценты
В последние годы имплантация завоевала признание у населения и стала одним из самых популярных методов восстановления потерянных зубов. По каким причинам люди...
Узнать больше

Оксана Исаева: Проект «Муниципальные стажировки» поможет в решении кадрового вопроса в регионе

Акценты
Тема профессионального развития традиционно считается актуальной для студентов вузов. Находясь на пороге важного выбора в жизни, молодые люди часто нуждаются в профессиональной...
Узнать больше

Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

Акценты
На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Под таблетками»: Блогер Диденко рассказала о своем состоянии после гибели мужа

Блокбастер «Вторжение» стал доступен рязанцам в Wink на эксклюзивных правах

Елена Фролова отмечает 30-летие деятельности в сфере культуры