В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве

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Житель Рязанского района, 1976 года рождения, задержан по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 1 апреля в одном из домов посёлка Учхоз Стенькино. Нетрезвый мужчина во время ссоры ударил ножом в шею своего знакомого. От полученной раны пострадавший умер на месте.

Подозреваемый скрылся, но через некоторое время был задержан. Сейчас решается вопрос о взятии его под стражу. Уголовное дело возбуждено по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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