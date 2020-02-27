В четверг, 27 февраля, в Рязанской области стартовала ежегодная акция Автопоезд «Забота и здоровье», которая реализуется по инициативе регионального отделения партии «Единой России» с 2012 года. Всего за 7 лет реализации проекта в районах области было осмотрено более 60 тысяч человек. В ходе каждой рабочей поездки врачи принимали от 150 до 300 человек.

В старте акции приняла участие депутат Госдумы Елена Митина.

– Здоровье граждан, доступность медицинской помощи – один из приоритетов работы всех органов власти, в том числе и депутатского корпуса. В регионе реализуется национальный проект «Здоровье», построена новая БСМП, строятся ФАПы, врачебные амбулатории, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Одним из наиболее востребованных проектов, особенно среди жителей отдаленных населенных пунктов региона, является акция Автопоезд «Забота и здоровье». В ее рамках и взрослые, и дети могут получить консультацию сразу у нескольких медицинских специалистов, пройти лабораторное и инструментальное обследование. В работе задействованы современные передвижные комплексы медицинской направленности. Это позволяет пройти качественное обследование по месту жительства, – отметила парламентарий.

Сегодня автопоезд «Здоровье» отправился в село Тимошкино Шиловского района. В составе врачебной бригады – специалисты из Областной клинической больницы, ОДКБ им. Дмитриевой, ОКБ им. Семашко, Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Впервые к акции присоединились волонтеры – студенты РязГМУ им. академика Павлова.