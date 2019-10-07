В Рязани затопило подземный переход

В Рязани затопило подземный пешеходный переход у ТЦ «Барс на Московском». Соответствующая фотография размещена в паблике Новости Рязани ВКонтакте.



Один из пользователей соцсети написал, что с лета торговый центр больше не обслуживает этот переход, его передали в ведение дирекции благоустройства города. Ещё один написал, что пару недель назад в переходе лежали деревянные поддоны, чтобы можно было переходить через лужи. Судя по свежей фотографии, поддоны либо убрали, либо они оказались под водой.



Фото: Серёжа Калинин

