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В Рязани зафиксировали массовую гибель птиц

На третьем Борковском карьере в Рязани зафиксировали массовую гибель птиц. Информацию об этом сообщил телеканал «Город»

Сообщается, что рядом с водой найдены более десяти чаек. Среди погибших птиц – серебристые, а также сизые, занесённые в Красную книгу. 

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Причина смерти птиц на данный момент неизвестна. Может быть их отравили, может быть отстреливали.

Также отмечается, что ранее орнитологи сообщали о гибели птиц и в других местах Рязани. При этом версию о гибели птиц из-за выброса в воздух вредных веществ назвали маловероятной. 

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