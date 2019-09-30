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В Рязани волонтеры обсудили актуальные проблемы

В понедельник, 30 сентября, в Рязанской областной научной библиотеке прошло собрание руководителей волонтёрских отрядов образовательных учреждений. Около 70 волонтеров приняли участие в слёте.

В этот раз руководитель Рязанского городского волонтерского центра Юрий Пинигин и исполняющий обязанности куратора отдела по развитию добровольчества на территории Дмитрий Трифонов встретились с ребятами, познакомились с ними и узнали об имеющихся проблемах.

– Сейчас практически во всех учреждениях есть волонтерские отряды. Нам необходимы такие слеты, чтобы общаться и работать вместе. Мы взаимодействуем для развития добровольчества в нашем регионе, – отметил Юрий Пинигин.

Нерешенных вопросов на сегодняшний день несколько. В некоторых школах волонтеры не могут взаимодействовать со своими кураторами, то есть учителями. Также отмечается, что многим ребятам не хватает мотивации, а потому активных волонтеров немного.

Волонтёрское движение в Рязани развивается стремительно, и практически в каждой школе, колледже, вузе есть свои волонтёрские объединения. Подобный слет позволяет руководителям отрядов вместе обсуждать актуальные проблемы и находить пути их решения.

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