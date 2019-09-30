Началась установка лифтов в новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3»

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня на улице Васильевской строителями Группы компаний «Зелёный сад» ударными темпами возводится новый дом III очереди жилого комплекса «Grand Comfort». На днях здесь начался монтаж лифтового оборудования.

В каждой секции многоэтажки будет установлено 3 бесшумных лифта, изготовленных крупнейшим мировым производителем – компанией OTIS. Жители смогут быстро и с комфортом добраться до своей квартиры, воспользовавшись одним из грузовых или пассажирских лифтов.

Жилой комплекс «Grand Comfort» — первый в России проект многоэтажной застройки с интеллектуальной системой безопасности «Антитеррор». Комплекс состоит из трех домов переменной этажности, построенных с применением экологичных материалов и энергосберегающих технологий. Во всех квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления. Имеется подземный паркинг и кладовые.

Подробную информацию о жилом комплексе «Grand Comfort-3», возможностях приобретения в нем квартир можно узнать в Отделе продаж Группы компаний «Зеленый сад» по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.

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