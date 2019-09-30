Фонд «ПроДетство» подарил юному рязанцу сверхмощные слуховые аппараты

Сереже 15 лет. У него ДЦП и тугоухость 4 степени. Но, несмотря на диагнозы и инвалидность, Сережа является примером для многих из нас. Он очень жизнерадостный ребенок, который ставит перед собой цели и пытается их достичь. Сережа ходит неуверенно, он плохо держит голову, у него плохо работают руки, он плохо слышит, но с 2016 года он занимается легкой атлетикой и уже заработал много наград. В мае он получил награды на Всероссийских соревнованиях, Первенство России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Помимо спорта у Сережи много увлечений. Он любит кататься на велосипеде, играть в футбол, разбирается в моделях машин и учит правила дорожного движения. В школе Сережа учится на хорошо и отлично.

Новые слуховые аппараты отлично подошли мальчику. Они помогут Сереже в учебе и общении с друзьями, родными и тренерами, не будут мешать при его активном образе жизни, в них меньше постороннего шума, чище функция выделения речи, выше разборчивость и понимание речи.



Фонд «ПроДетство», Сережа и его мама благодарят всех, кто откликнулся на призыв о помощи! Спасибо, что делаете мир добрее!

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