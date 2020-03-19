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В Рязани суд вынес приговор убийце пожилых супругов

В Рязани областной суд огласил приговор обвиняемому в убийстве в городе Сасово. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Преступление было совершено 6 февраля 2019 года. Вечером 32-летний мужчина пришёл в дом к пожилым супругам, которые, как сообщалось ранее, давали деньги в долг. Мужчина отключил электричество, а когда 76-летний хозяин вышел на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, напал на него. Удары он наносил ножом и кулаками. После этого нападавший зашёл в дом и один раз ударил хозяйку ножом в грудь. От полученных ран пожилые супруги скончались. Преступник, обыскав дом, нашёл 70 тысяч рублей и сбежал. 

– В ходе расследования проведено более 20 экспертиз, психофизиологических исследований с применением полиграфа, – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 17 годам колонии строго режима  с ограничением свободы на 1,5 года. 

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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