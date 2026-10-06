Число пожаров в Рязанской области снизилось более чем вдвое

С начала 2026 года в Рязанской области наблюдается устойчивая положительная динамика в сфере пожарной безопасности. По данным регионального управления МЧС, количество возгораний сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно официальной статистике, с января 2026 года огнеборцы ликвидировали 1162 пожара. Хотя эта цифра остается поводом для сохранения бдительности, сравнение с прошлым годом демонстрирует явный прогресс. Для наглядности: за тот же период 2025 года пожарно-спасательным подразделениям пришлось бороться с 2404 возгораниями. Таким образом, показатель снизился на внушительные 51,7%.

В Управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области отметили, что такая тенденция вселяет оптимизм. Ведомство выразило искреннюю благодарность жителям региона за их ответственное и осознанное отношение к правилам пожарной безопасности, что напрямую повлияло на улучшение статистики.

Несмотря на позитивные цифры, спасатели призывают граждан соблюдать базовые правила, предотвращающие трагедии: