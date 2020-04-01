В Рязани проверили, как организации выполняют коронавирусные предписания

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В понедельник и вторник, 30 и 31 марта, в Рязанской области проверяли, как различные организации выполняют режим повышенной готовности, введённый губернатором. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

В общей сложности в Рязани и районах области проверили 580 объектов. Нарушения санитарного законодательства выявили на 82 из них.

– В отношении хозяйствующих субъектов будут возбуждены дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП, – говорится в сообщении оперативной группы.

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