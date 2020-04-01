Единая Россия»: Волонтёрская деятельность студентов будет учитываться в качестве практики

7info
Новости Рязани

Рязанские следователи начали проверку после появления фейка о коронавирусе ﻿

В Рязанской области организована доследственная проверка после появления в интернете ложной информации. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Узнать больше
Новости Рязани

В марте спрос на сотовую связь «Ростелекома» у рязанских предпринимателей вырос втрое

В марте спрос на сотовую связь у корпоративных клиентов «Ростелекома» в Рязанской области вырос втрое по сравнению с началом года. В...
Узнать больше
Гордума

Рязанская гордума изменила порядок проведения заседаний из-за коронавируса

В пятницу, 27 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Рязанская городская Дума утвердила временный порядок голосования на заседаниях. Об этом сообщает сайт гордумы. Теперь...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани состоится онлайн родительское собрание

30 марта в 17.00  родителей приглашают на онлайн родительское собрание. Прямая трансляция состоится в официальных группах Рязанской области в «ВК» и в «Одноклассниках». В прямом...
Узнать больше
Новости Рязани

Михаил Пронин: Передвижение на личном и рабочем транспорте на данный момент не ограничено

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин разъяснил порядок передвижения по региону транспорта юридических лиц – предпринимателей и организаций.
Узнать больше
-

Волонтерская деятельности студентов будет учитываться в качестве учебной или производственной практики. Об этом удалось договориться «Единой России» в ходе консультаций с министерством науки и высшего образования. При подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство рассмотрит предложение партии, сообщает ryazan.er.ru 

«Вузы могут самостоятельно, не дожидаясь ведомственных актов, принимать решения об учете волонтерской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности», – отметила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

По ее словам, мера становится особенно актуальной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания добровольцами помощи гражданам из группы риска. «Уже сейчас мы рекомендуем обратить внимание на волонтеров, которые работают в том числе в волонтерских центрах «Единой России». В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии», – отметила Алена Аршинова.

Глава минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтеры занимаются в том числе реализацией просветительских программ и проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей. «Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и в наибольшей степени способствует определению профессиональной траектории», – уверен он.

Член фракции «Единая Россия» в Госдуме, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина рассказала, что в работе волонтерского центра «Единой России», открытого в Рязани на базе региональной общественной приемной партии, принимают участие студенты различных вузов и ссузов.

«Волонтеры принимают заявки от граждан, которым нужна помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов, оказывают психологическую поддержку жителям региона, помогают семьям медицинских работников, занятых на сверхурочной работе в рамках комплекса мер по противодействию инфекции, занимаются активной просветительской работой среди населения.

«Необходимо поддержать стремление молодых людей быть полезными для общества. Одной из таких мер поддержки может стать предложение партии «Единая Россия» об учете волонтерской деятельность студентов в качестве учебной или производственной практики», – высказала свое мнение Елена Митина.

На сегодняшний день в волонтерских центрах «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, открытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 61 тысячи активистов.

Напомним, 14 ноября 2019 года председатель партии Дмитрий Медведев в ходе посещения штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Москве поддержал идею засчитывать студентам профильную волонтерскую работу в качестве практики.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцам предлагают разработать туристический маршрут, не выходя из дома

Культура
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького объявила конкурс для знатоков истории родного края и любителей пешеходных прогулок.
Узнать больше

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе М-5 под Рязанью

Новости Рязани
По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» совершил наезд на остановившийся перед светофором автомобиль «Киа Спектра»
Узнать больше

В Ряжске суд оштрафовал «чёрного копателя»

Новости Рязани
Мужчину обвиняли в проведении археологических работ с использованием металлоискателя без соответствующего разрешения. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Четвёртой заражённой коронавирусом стала рязанка, работающая в Москве

Новости Рязани
Четвёртой заражённой коронавирусом в Рязанской области стала рязанка, работающая в Москве. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в оперативной группе регионального правительства....
Узнать больше

В Рязанской области выявили новый случай коронавируса

Новости Рязани
В оперативной группе правительства Рязанской области РИА «7 новостей» сообщили, что заразилась женщина, которая работала в Москве.
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 31 марта от 7info

Новости Рязани
https://youtu.be/HBndpRE6j-w В районах Рязанской области начали дезинфекцию. В Рязани работодателей обязали зарегистрироваться...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцам предлагают разработать туристический маршрут, не выходя из дома

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе М-5 под Рязанью

Михаил Полицеймако в четвёртый раз стал отцом