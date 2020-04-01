Единая Россия»: Волонтёрская деятельность студентов будет учитываться в качестве практики

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Волонтерская деятельности студентов будет учитываться в качестве учебной или производственной практики. Об этом удалось договориться «Единой России» в ходе консультаций с министерством науки и высшего образования. При подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство рассмотрит предложение партии, сообщает ryazan.er.ru



«Вузы могут самостоятельно, не дожидаясь ведомственных актов, принимать решения об учете волонтерской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности», – отметила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.



По ее словам, мера становится особенно актуальной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания добровольцами помощи гражданам из группы риска. «Уже сейчас мы рекомендуем обратить внимание на волонтеров, которые работают в том числе в волонтерских центрах «Единой России». В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии», – отметила Алена Аршинова.



Глава минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтеры занимаются в том числе реализацией просветительских программ и проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей. «Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и в наибольшей степени способствует определению профессиональной траектории», – уверен он.



Член фракции «Единая Россия» в Госдуме, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина рассказала, что в работе волонтерского центра «Единой России», открытого в Рязани на базе региональной общественной приемной партии, принимают участие студенты различных вузов и ссузов.



«Волонтеры принимают заявки от граждан, которым нужна помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов, оказывают психологическую поддержку жителям региона, помогают семьям медицинских работников, занятых на сверхурочной работе в рамках комплекса мер по противодействию инфекции, занимаются активной просветительской работой среди населения.



«Необходимо поддержать стремление молодых людей быть полезными для общества. Одной из таких мер поддержки может стать предложение партии «Единая Россия» об учете волонтерской деятельность студентов в качестве учебной или производственной практики», – высказала свое мнение Елена Митина.



На сегодняшний день в волонтерских центрах «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, открытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 61 тысячи активистов.



Напомним, 14 ноября 2019 года председатель партии Дмитрий Медведев в ходе посещения штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Москве поддержал идею засчитывать студентам профильную волонтерскую работу в качестве практики.

