В Рязани прошли Осенние Волонтёрские Игры

22 октября на базе школы №48 состоялись Осенние Волонтерские Игры. Мероприятие объединило представителей волонтерских отрядов общеобразовательных школ Московского района города Рязани. Об этом сообщил сайт городской администрации.



С 2014 года Волонтерские Игры являются самым долгожданным и массовым событием для активных школьников, пропагандирующих здоровый образ жизни.



Волонтерские Игры – мероприятие, направленное на профилактику вредных привычек и асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни, которое позволяет заинтересовать большое количество молодежи и привлечь ребят к волонтерской деятельности в сфере профилактики.



Организаторами мероприятия выступают управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Областной клинический наркологический диспансер, Рязанский Дворец молодежи, Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор». Партнерами Игр выступили: прокуратура Рязанской области, отделение Рязань Центрального банка Российской федерации, молодежный отдел Рязанской епархии, волонтеры Рязанского медицинского колледжа, ВОД «Волонтеры-медики», фотостудия LOFTkot.



Победителем Осенних Волонтерских Игр стала команда школы №53, призерами – ребята из школы №56.

