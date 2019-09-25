В Рязани могут ограничить число поездок в маршрутках по льготным проездным

В среду, 25 сентября, на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о финансовом результате деятельности муниципальных предприятий транспорта за I полугодие 2019 года. Об этом сообщает сайт Думы.



МУП «Управление Рязанского троллейбуса» сработало с убытком в 13,4 млн. рублей, объём перевозок снизился почти на полтора миллиона пассажиров. Начальник управления транспорта городской администрации Андрей Михно сообщил, что резкое уменьшение пассажиропотока связано с тем, что льготники получили возможность использовать проездные билеты в коммерческом транспорте. Депутаты согласились, что необходимо проработать меры по увеличению количества пассажиров. Среди вариантов – введение ограниченного количества поездок на маршрутках по льготным проездным.



Также Андрей Михно рассказал, что ведётся активная работа по снижению расходов и оптимизации штатной численности УРТ. При этом в Рязани после перерыва открывается школа водителей троллейбусов, город ждёт прибытия из Москвы до конца года 78 единиц современной техники.

