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В Рязань приехал ведущий «Адской кухни» Константин Ивлев

В четверг, 29 августа, в Рязань приехал известный российский шеф-повар, ведущий передач «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев. Сегодня он встретится с рязанцами на улице Почтовой. 

Уже сейчас у гостиничного комплекса «Старый город» рядом с английским автобусом стоит микроавтобус шеф-повара. В Рязань он приехал в рамках тура GAZtour, во во время которого он посетит девять городов страны. 

Мастер-класс Ивлева с дегустацией и съёмкой для YouTube-канала пройдёт у палатки «Рязань-Новогодняя столица 2020» на улице Почтовой. Начало – в 14.00.

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