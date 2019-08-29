На месте свалки на улице Шевченко появится площадка с архитектурными формами

Жители улицы Шевченко в Рязани пожаловались на несанкционированную свалку в районе частного сектора. На место выехал и.о. главы администрации Владимир Бурмистров. Жители 44 домов не провели общее собрание собственников помещений и не выбрали управляющую организацию, в связи с чем находятся на самообслуживании.

Весной и осенью стихийную свалку в районе дома №62 убирали, но до конца решить проблему не удалось, сообщает сайт администрации города.

Владимир Бурмистров поручил полностью очистить территорию от мусора и перенести контейнерную площадку в другое место, отдалённое от жилых домов и имеющее удобный подъезд для спецтехники.

Кроме того, будет рассмотрена возможность благоустройства площадки с асфальтированием и установкой там малых архитектурных форм.

Работы будут начаты на следующей неделе.