В региональный парламент внесён проект областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Внесение в областную Думу законопроекта «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоялось в четверг, 31 октября. Проект бюджета внесен в соответствии с Уставом Рязанской области и законом о бюджетном процессе. Об этом сообщил сайт облдумы.



В основу формирования главного финансового документа региона положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно документу доходы составят: на 2020 год – 56 792 млн. рублей, на 2021 год – 58 278 млн. рублей, на 2022 год – 62 500 млн. рублей.



Бюджет региона на ближайшую трехлетку социальный, ориентированный на реализацию национальных проектов и выполнение задач, поставленных Президентом РФ в «майских» указах.



В ближайшее время законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» поступит на рассмотрение комитета регионального парламента по бюджету и налогам, затем к работе над ним приступят другие комитеты. Также по законопроекту пройдут публичные слушания.

