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В Рязани наградили победителей конкурса «Проектный Олимп — 2019»

В четверг, 31 октября, в конференц-зале гостиницы «Старый город» состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп- 2019». Первое место занял проект, представленный правительством Рязанской области, второе место получил проект компании ООО «НОЯБРЬСКНЕФТГАЗ».

— Хотел бы сказать большое спасибо за оценку нашего проекта. Работа была сделана большая, она обязательно будет продолжаться и на более высоком уровне. Я бы хотел поблагодарить команду Рязанской области и всех, кто принимал участие в работе, — поделился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В этом году правительство Рязанской области представило на конкурс проект «Внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти Рязанской области». Куратор объекта — губернатор нашей области Николай Любимов, а руководителем стал вице-губернатор Игорь Греков.

Конкурс проходил в два этапа. Первый – с 15 марта по 15 июля. Конкурсант должен был представить отчёт по проекту в соответствии с требованиями. Из 24 участников во второй тур прошли только 14, в том числе и проект правительства нашей области.

Второй тур включал в себя визиты асессоров, по прошествии которых состоялась очная оценка системы управления проектной деятельностью в правительстве Рязанской области и использования методов и инструментов проектного менеджмента.

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