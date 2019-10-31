В Рязани ремонтируют ограждения вдоль тротуаров

В Рязани продолжается ремонт и обновление ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа. Об этом сообщил сайт городской администрации.



Так, работы идут на улице Дзержинского в районе перекрестка с ул. Татарской. Там установлено 12 секций, каждая из которых имеет 2 метра в длину. В ближайшее время работы по ремонту продолжатся по улице Дзержинского, в частности, ограждения будут установлены на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола.



Кроме того, продолжаются работы по плановому ремонту, а также демонтажу и восстановлению ограждений, поврежденных в результате ДТП на улице Черновицкой.



Всего в этом году было демонтировано 864 погонных метра ограждений, установлено – 128,5 метров. Отремонтировано более 100 квадратных метров металлических элементов, покрашено – 1 935. В этом году планируется установить металлические ограждения общей протяженностью свыше 2 830 пог. м на площади Свободы, а также улицах Свободы, Гагарина, Спортивная, Связи, Грибоедова, Садовая, Чкалова.

