В Путятинской СОШ прошёл «Урок Цифры»

В четверг, 13 февраля, в Путятинской СОШ прошла всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» по теме «Персональные помощники».



Путятинские школьники получили знания от ведущих технологических компаний в области новых технологий, посмотрели видео-лекции, разработанные IT-компаниями при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Задали вопросы экспертам.



Экспертами выступили заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Тимур Морозов, директор АНО «Цифровой регион» Роман Солдатенков, руководитель проектов АНО «Цифровой регион» Анастасия Горячева, представитель ПАО «Сбербанк» Андрей Шаронин.



Интерактивный формат лекций и живое общение с представителями сферы цифровых технологий помогло привлечь внимание детей к информатике, основам программирования, сориентировать в профессиях ближайшего будущего.

