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В полиции назвали возможную причину смертельного ДТП в Шацком районе

По предварительным данным, причиной смертельного ДТП в Шацком районе стал выезд на встречную полосу автомобиля Hyundai Solaris, водитель которого не справился с управлением. Об этом со ссылкой на УМВД России по Рязанской области сообщает ТАСС.

Напомним, авария случилась около 02.30 в воскресенье, 12 января, на автодороге Москва – Астрахань в Шацком районе. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Largus.

В ДТП погибли три человека, ещё восемь пострадали. Как уточняет ТАСС, один погибший ехал в иномарке, двое – в «Ладе». Также сообщается, что пятеро пострадавший в ДТП находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас их перевозят на реанимобилях в Рязань. Среди травмированных – 16-летняя девочка.

Ранее были опубликованы фотографии и видео с места происшествия. 

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