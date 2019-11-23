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В центре Шацка столкнулись фура и Mitsubishi

В пятницу, 22 ноября, в центре города Шацка произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». 

Авария случилась в 16.00 на трассе М-5 «Урал» у светофора: столкнулись фура с киргизскими номерами и Mitsubishi с московскими. Очевидцы рассказали, что водитель большегруза проехал перекрёсток на красный и врезался в легковой автомобиль. Фура протащила иномарку на несколько метров и прижала к ограждению дороги. 

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В результате ДТП получили травмы и были отправлены в больницу водитель и пассажир  Mitsubishi.

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