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Академию ФСИН в Рязани наградили Знаком Великого князя Олега Рязанского

Фото: apu.fsin.su

Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний наградили Знаком Великого князя Олега Рязанского. Соответствующее распоряжение губернатора Рязанской области опубликовано в газете «Рязанские ведомости». 

Награда будет вручена вузу «за исключительные заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы, высокие достижения в образовательной и научной деятельности».

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Распоряжение подписано вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым 22 ноября.

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