Академию ФСИН в Рязани наградили Знаком Великого князя Олега Рязанского

Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний наградили Знаком Великого князя Олега Рязанского. Соответствующее распоряжение губернатора Рязанской области опубликовано в газете «Рязанские ведомости».



Награда будет вручена вузу «за исключительные заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы, высокие достижения в образовательной и научной деятельности».



‡агрузка...

Распоряжение подписано вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым 22 ноября.

