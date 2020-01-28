На главную Новости Рязани

В администрации прокомментировали ЧП с троллейбусом в центре Рязани

В администрации Рязани прокомментировали ЧП в троллейбусе на площади Победы. 

По данным пресс-службы администрации, возгорание в кабине троллейбуса 1-го маршрута произошло во вторник, 28 января, в 11.15. Водитель выполнил все действия, предусмотренные инструкцией. Он остановил транспортное средство, отключил электричество и высадил пассажиров, после чего приступил к тушению огня и вызвал сотрудников МЧС. Именно пожарные окончательно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри защитного кожуха в кабине. Серьёзных повреждений троллейбус не получил, но ремонтные работы выполнить всё равно придётся. 

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что водитель оказался в больнице

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Артезианские скважины в Кальном оказались непригодны для добычи воды

Подозреваемый в убийстве предпринимателя у подъезда дома задержан

Мужчина жестоко убил сбежавшую от него возлюбленную в Новосибирске