В администрации прокомментировали ЧП с троллейбусом в центре Рязани

В администрации Рязани прокомментировали ЧП в троллейбусе на площади Победы.



По данным пресс-службы администрации, возгорание в кабине троллейбуса 1-го маршрута произошло во вторник, 28 января, в 11.15. Водитель выполнил все действия, предусмотренные инструкцией. Он остановил транспортное средство, отключил электричество и высадил пассажиров, после чего приступил к тушению огня и вызвал сотрудников МЧС. Именно пожарные окончательно ликвидировали возгорание.



По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри защитного кожуха в кабине. Серьёзных повреждений троллейбус не получил, но ремонтные работы выполнить всё равно придётся.



Напомним также, что ранее сообщалось о том, что водитель оказался в больнице.

