Рязанцы сообщили о проблемах в работе системы отслеживания транспорта

В Рязани в сфере пассажирских перевозок наблюдаются серьёзные проблемы с системой ГЛОНАСС. Об этом сообщили транспортные активисты.

По их словам, сбои связаны не только с отсутствием мобильного интернета и спутниковой навигации, но и с техническими неисправностями. Пассажиры жалуются, что информация о движении транспорта на информационных табло и в приложениях не соответствует действительности.

Часть автобусов и троллейбусов, оснащённых модулями ГЛОНАСС, передаёт данные системе либо с перебоями, либо вообще не передаёт. Отмечается, что троллейбусы, полученные Рязанью из Санкт-Петербурга, также не отображаются на табло и в приложении.

В публикации подчёркивается, что эта проблема существует уже не менее двух лет, но до сих пор не была решена. На данный момент альтернативы существующей системе нет.