Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
2.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

Рязанцы сообщили о проблемах в работе системы отслеживания транспорта

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

В Рязани в сфере пассажирских перевозок наблюдаются серьёзные проблемы с системой ГЛОНАСС. Об этом сообщили транспортные активисты.

По их словам, сбои связаны не только с отсутствием мобильного интернета и спутниковой навигации, но и с техническими неисправностями. Пассажиры жалуются, что информация о движении транспорта на информационных табло и в приложениях не соответствует действительности.

Часть автобусов и троллейбусов, оснащённых модулями ГЛОНАСС, передаёт данные системе либо с перебоями, либо вообще не передаёт. Отмечается, что троллейбусы, полученные Рязанью из Санкт-Петербурга, также не отображаются на табло и в приложении.

В публикации подчёркивается, что эта проблема существует уже не менее двух лет, но до сих пор не была решена. На данный момент альтернативы существующей системе нет.

Другие материалы рубрики

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

Водители массово пробивают колеса на дороге в Рязани

Рязанцев просят не ставить автомобили на парковку на улице Новоселов 3 декабря

Пешеходам в Рязани напомнили правила безопасности на железной дороге

JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев

Рязанцам рассказали, как оплатить парковку без доступа в интернет 

Самые читаемые материалы

Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.