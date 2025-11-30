В России продолжает расти интерес к духовным наставлениям и пророчествам святых. Ведь во многих из них можно заметить уж если не дословное, то метафоричное описание того, что происходит сейчас.

В это свете особенный интерес вызывает фигура Кукши Одесского (в миру — Косьма Величко), старца, который, по убеждениям верующих, детально описал события всего XXI столетия.

Чудесное исцеление и сила материнской молитвы

Журналист Роман Голованов в одном из роликов в своих соцсетях рассказал поведал биографию святого. Тот появился на свет в 1874 году в крестьянской семье Величко на землях современной Николаевской области. Мальчика нарекли Косьмой. Его мать сама мечтала об иноческом пути, однако родители настояли на её замужестве. Тогда женщина стала молиться, чтобы её мечту осуществил один из детей.

С ранних лет Косьма выделялся кротким характером, тяготел к тишине и уединению. Повзрослев, юноша отправился к известному монаху, который имел дар изгнания бесов, чтобы попросить его о помощи для одержимого двоюродного брата. Старец исцелил больного, но предупредил Косьму, что за его доброту тёмные силы начнут преследовать благодетеля. Монах тогда зарекнулся о страшных гонениях, которые придётся пережить Косьме. И о духовных врагах, которые будут преследовать его на жизненном пути.

Большое паломничество и монашеский постриг

В двадцатилетнем возрасте Косьма совершил первое большое паломничество — в Иерусалим, а затем на святую гору Афон. Именно там он окончательно решил принять монашество. Чтобы получить родительское благословение на этот путь, юноша вернулся домой. Отец поначалу воспротивился, но в итоге дал своё согласие.

Следующей остановкой стал Киев, где Косьма встретился с чудотворцем Ионой. Журналист Роман Голованов приводит слова старца: «Благословляю тебя на монастырь. Будешь жить на Афоне». Такой оказалось в жизни Косьмы сила материнской молитвы.

В 1896 году будущий святой прибыл на Афон и стал послушником в русской обители. На родину он вернулся в начале XX века, чтобы поселиться в Киево-Печерской лавре. Тогда же он получил имя отца Ксенофонта.

Чудеса во время лагерной ссылки

В 56 лет монах тяжело заболел и стал готовиться к смерти. 8 апреля 1931 года его постригли в схиму. Так он стал Кукшей Одесским — необычное имя было дано в честь святого, чьи мощи покоились в ближних пещерах. После принятия схимы старец неожиданно выздоровел, а в 1934 году принял сан иеромонаха.

Сложный период начался для него в 1938 году: арест, лагеря, ссылка и каторга. Но время заключения было отмечено чудесными случаями. Однажды киевский владыка переслал ему в лагерь сто частиц сухих даров, спрятанных в хлебе. Старец не стал причащаться один — с его помощью таинство смогли принять около сотни заключённых монахов, священников и мирян.

Известна и другая история. Однажды батюшка умирал от голода. Он начал молиться, чтобы ворон принёс ему пищи, подобно тому, как это было с пророком Илиёй в пустыне. Молитва была услышана: птица действительно схватила пирог, предназначенный для охраны, и уронила его прямо к ногам старца.

Пророчество Кукши Одесского о XXI веке: нас ожидает страшное

Кукша Одесский оставил после себя несколько пророчеств о будущем. Он говорил, что Господь уже положил предел земному благополучию. Человечеству необходимо со слезами умолять Бога о прощении тяжких грехов.

«В Писании сказано, что избранники Божии могут узнать, то есть Господь может открыть им год кончины мира, но только ни дня, ни часа никто не знает, даже Ангелы на Небеси; об этом знает один Господь… Приближается ужасное, страшное время, не дай Бог, от сотворения мира ещё такого не было, Господи, да кто тебя не убоится!» — предрекал старец.

Роман Голованов подчеркнул, что провидец предвидел наступление «жутких времён», когда мир окажется крайне хрупким. И, по мнению Кукши, только искренняя вера сможет помочь человеку пережить грядущие страдания.