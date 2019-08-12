На главную Рязань Культура Теперь в лесопарке можно увидеть "Рязань мастеровую"
РязаньКультураТоп новостьФото

Теперь в лесопарке можно увидеть «Рязань мастеровую»

В воскресенье, 11 августа, в рязанском лесопарке стартовал новый проект «Рязань мастеровая». Около 40 рязанских мастеров и умельцев представили свои уникальные изделия.

Гости увидели работы рязанских мастеров, посетили выставку-продажу сувенирной продукции, а также поучаствовали в творческих мастер-классах.

Не забыли уделить внимание и детям. Для них организовали мастер-класс по созданию гипсовых игрушек и уголок старинных игр. Там они сражались на мечах и стреляли из арбалета.

Проект «Рязань мастеровая» теперь будет проходить каждое воскресение с 15:00 до 20:00.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Теперь в лесопарке можно увидеть «Рязань мастеровую»

«Рязань-ВДВ» сыграла вничью в первом полуфинале Кубка России

Три рязанских проекта получат 2 миллиона рублей по итогам форума «Территория смыслов»

Эксперты подсчитали среднюю зарплату административного директора в Рязани

Жителя Рыбновского района отправили в психбольницу после погрома на кладбище

Жительница Рязани пожаловалась на перекопанную дорогу во дворе

Прокуратура выявила нарушения в лагере «Лесная сказка», принявшем детей из Иркутской области

На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни

В Рязани уже четвёртые сутки стоит брошенный Daewoo Matiz

Соцсети: В Рязани в реку выбросили двух котят

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В понедельник в Рязань возвращается лето

Пропавшего рязанца нашли спустя неделю поисков

На «Авиамиксе» под Рязанью впервые продемонстрировали ракетный комплекс «Кинжал»

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани дал концерт Тима Белорусских

В Рязанском художественном музее можно увидеть сны в реальности

В Рязани состоится большой театральный капустник