Теперь в лесопарке можно увидеть «Рязань мастеровую»

В воскресенье, 11 августа, в рязанском лесопарке стартовал новый проект «Рязань мастеровая». Около 40 рязанских мастеров и умельцев представили свои уникальные изделия.

Гости увидели работы рязанских мастеров, посетили выставку-продажу сувенирной продукции, а также поучаствовали в творческих мастер-классах.

Не забыли уделить внимание и детям. Для них организовали мастер-класс по созданию гипсовых игрушек и уголок старинных игр. Там они сражались на мечах и стреляли из арбалета.

Проект «Рязань мастеровая» теперь будет проходить каждое воскресение с 15:00 до 20:00.