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Суд продлил арест Сергею Карабасову

В понедельник, 12 августа, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Эдуарда Видакаса сообщает «МК в Рязани».

Напомним, Карабасов проходит подозреваемым по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Вопрос со строительством спортплощадки был поднят на форуме ОНФ в присутствии президента России Владимира Путина. 

Карабасов был задержан в аэропорту по возвращению с отдыха в Турции 13 июня. Вместе с ним по делу проходит ещё несколько человек. Сегодня суд принял решение продлить срок ареста Карабасова на три месяца. 

Дело о «площадке-призраке»

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