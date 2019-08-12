Суд продлил арест Сергею Карабасову

В понедельник, 12 августа, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Эдуарда Видакаса сообщает «МК в Рязани».



Напомним, Карабасов проходит подозреваемым по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Вопрос со строительством спортплощадки был поднят на форуме ОНФ в присутствии президента России Владимира Путина.



Карабасов был задержан в аэропорту по возвращению с отдыха в Турции 13 июня. Вместе с ним по делу проходит ещё несколько человек. Сегодня суд принял решение продлить срок ареста Карабасова на три месяца.

