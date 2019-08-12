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Рязанские активисты попросили власти проконтролировать ход ремонта двора на улице Космонавтов

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта контролируют ремонт двора на улице Космонавтов, 3, в Рязани. Сдача объекта запланирована на август 2019 года. После жалоб местных жителей активисты провели проверку и увидели, что работы по благоустройству двора выполнены только наполовину. Активисты ОНФ направили обращение в администрацию города Рязани с просьбой проконтролировать завершение работ в срок.

Ремонт указанного двора проводится в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», объект должен быть сдан в августе 2019 г. Работы здесь начались ещё в июне, но вскоре они остановились.

Во время рейда 12 августа рабочих на объекте также не оказалось на месте, сообщают активисты ОНФ.

– Полноценные работы не ведутся. Недавно покидали щебень и все, с тех пор мы рабочих не видели. По двору невозможно просто передвигаться, а тем более выходить с коляской. И так мы живем уже почти три месяца. К слову, детскую площадку и хоккейную коробку к срокам сдачи двора установить тоже не успеют, говорят, что еще не изготовили, – рассказала местная жительница Светлана Романчук.

По итогам рейда рязанские активисты ОНФ направили обращение в администрацию областного центра с просьбой ужесточить контроль за подрядной организацией по факту затянувшихся работ и проконтролировать их успешное завершение.

– На данный момент двор перекопан и совершенно непригоден для пользования. В таком состоянии он находится все лето, и когда закончат благоустройство, неизвестно. Мы будем держать ситуацию на контроле, чтобы двор отремонтировали без дополнительных задержек. Ситуация с этим двором напоминает историю, которая произошла в прошлом году. Тогда несколько дворов, что называется, «ушли» на осень. В реальности рабочие устанавливали площадки и высаживали растения в декабре, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Александр Кривов.

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