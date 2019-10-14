Стартовало Первенство ЦФО, в котором играет БК «Рязань»

В минувшие выходные стартовало Первенство Центрального федерального округа России по баскетболу, в котором в нынешнем сезоне выступит БК «Рязань». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В Курске встречались местные «Русичи-2» и «МицуБаскет» из Липецка. Липчане, в составе которых выступают несколько опытных баскетболистов, проведших не один сезон на уровне Суперлиги, не имели проблем с молодняком хозяев: в субботу гости выиграли со счетом 99:74, на следующий день разрыв был чуть меньше – 81:69 в пользу «МицуБаскет».

У «Русечей-2» отличился Вадим Малышев, набравший 18 и 17 очков соответственно. В составе «МицуБаскет» тон задавали два ветерана – 36-летний играющий тренер Константин Бреев (37 и 29 очков) и Валерий Рогачев (19 и 14 очков), которому и вовсе 43 года.

Два других матча первого тура будут сыграны 19 и 20 октября. В Десногорске ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС примет БК «Брянск». БК «Рязань» на своей площадке Спорткомплекса Дворца детского творчества встретится с БК «Тверь» (начало игр в 16.00 и 12.00).

Михаил СОЛДАТОВ