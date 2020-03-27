Создана петиция с требованием ограничить въезд в Рязанскую область

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В интернете появилась петиция, автор которой требует ограничить въезд в Рязанскую область из-за коронавируса. Обращение направлено правительству Рязанской области, полиции и Росгвардии.

Автор петиции предлагает запретить въезд в область автомобилей с регистрационными номерами других регионов с 20 часов пятницы, 27 марта, до 20 часов 6 апреля. Исключение предлагается сделать для медицинских автомобилей, грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости.

В противном случае, по мнению рязанца, все мы можем столкнуться с очень плачевными последствиями.

